Che serata emozionante.

Ad Amalfi, nel Salone d’onore dell’Arsenale della Repubblica, ieri sera si è tenuta una Lectura Dantis ad opera del grande giurista e membro del Consiglio Superiore della Magistratura Giuseppe Fanfani. A fine serata gli organizzatori mi hanno sorpreso chiamandomi sul palco, assieme al Magnifico Rettore dell’Universita’ di Salerno e tante eccellenze della Costa d’Amalfi, per conferirmi un premio “Per l’impegno profuso nella valorizzazione del mio territorio”, premio che mi è stato consegnato dal Presidente del Tribunale di Salerno. Sento di dover estendere questo splendido e inaspettato riconoscimento al nostro Sindaco Gino Pellegrino, a tutti i Consiglieri del mio Gruppo e a quanti condividono con noi l’amore per la nostra terra.

Ringrazio di vero cuore il mio fraterno amico, il Colonnello Antonio Genzano, lo scrittore e storico meridionalista Pino Aprile, gli amici Marisa Cuomo e Andrea Ferraioli, Christian Merli, Giovanni Di Martino quale Presidente della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi.

La descrizione e la foto, che tanti lettori ci chiedono, sono di Emiliano Pagano , noi di Positanonews purtroppo eravamo impegnati con il Santo Patrono San Vito a Positano, dove poi abbiamo conosciuto al molo, grazie all’amico Valentino, proprio l’attore in ottima compagnia. Ed è proprio questo incontro fugace, col nipote del grande Statista, che ci ha incuriositi facendoci cercare immagini e informazioni. Le foto , secondo noi, parlano da sole, ascoltarlo ci ripromettiamo di farlo alla prossima..

“fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza”. E’ proprio il caso di dirlo, e complimenti anche all’amministrazione di Daniele Milano per questo evento in una location unica al mondo.