Altro vip in Costiera Amalfitana. In questa estate che si sta soltanto affacciando, già diverse celebrità hanno fatto tappa nelle terre della Divina. Luoghi unici al mondo che attirano ogni anno migliaia e migliaia di visitatori, molti dei quali sono personalità dello spettacolo ed, in generale, personalità influenti in qualsivoglia settore.

Ultimo, ma non ultimo, è stato il cestista spagnolo Pau Gasol. Quest’ultimo ha fatto tappa nella serata di ieri ad Amalfi, dove ha cenato nell’esclusivo e affascinante ristorante “Eolo“. Il Catalano, in forza ai San Antonio Spurs, squadra dell’NBA, dal 2016, ha deciso di deliziare il suo palato con diverse pietanze ricercate, come i paccheri ripieni, il vitello in crosta di pane e tartare di manzo. Il tutto con un fantastico panorama a far da cornice.

Gasol ha esordito nella Liga ACB spagnola nel 1999 nelle file del Barcellona, dove ha giocato fino al 2001. Nel giugno 2001, durante il draft NBA di New York, Gasol è la 3ª scelta assoluta, diventando così il secondo spagnolo di sempre a giocare nell’NBA dopo Fernando Martín: gli Atlanta Hawks però decidono di scambiarlo, assieme a Lorenzen Wright e Brevin Knight, per Shareef Abdur-Rahim, portando così lo spagnolo a giocare per i Memphis Grizzlies. Dopo un’avventura di due anni ai Chicago Bulls, ha annunciato la sua decisione di lasciare la squadra e unirsi ai San Antonio Spurs.