Alle 13.30 di oggi la puntata di Sereno Variabile nella cornice di Massa Lubrense

Alle 13.30 di oggi, su Rai Due, prosegue il viaggio di Sereno Variabile in penisola sorrentina. Sabato scorso è stata la volta di Sorrento, mentre oggi la puntata è dedicata a Massa Lubrense. Il conduttore Osvaldo Bevilacqua ci guiderà alla scoperta degli angoli più belli del paese, facendoci conoscere la gastronomia locale, il turismo, l’artigianato e le varie eccellenze del territorio. Il viaggio inizierà a bordo di una nave della Guardia Costiera ed attraverserà l’Area Marina protetta di Punta Campanella per raggiunge la Baia di Ieranto. Verrà , inoltre, illustrata l’attività di pescaturismo con la spiegazione di come poter effettuare delle escursioni per l’avvistamento di delfini. La puntata prosegue poi con l’intervista ad un’artista belga che effettua massaggi utilizzando le campane tibetane per poi passare a scoprire le attività agricole ed artigianali proposte dai giovani del posto. Non poteva mancare l’aspetto gastronomico grazie ad una pasticcera tornata a Massa Lubrense dopo un’esperienza in Francia che propone ricette capaci di unire le tradizioni dei due paesi. Infine Bevilacqua incontrerà dei ragazzi che fanno parte di un’associazione che si dedica all’organizzazione di vari eventi e spettacoli. Una bella opportunità per far conoscere un angolo di paradiso che ogni anno attrae tanti turisti che decidono di visitare i nostri splendidi luoghi.