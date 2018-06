Alicost: Al via il 1 luglio con i nuovi collegamenti marittimi

Notevole l’iniziativa di Alicost Spa, la compagnia amalfitana leader nel golfo di Salerno per il trasporto pubblico marittimo, che dal 1° luglio ha predisposto il primo collegamento marittimo nella storia del Porto salernitano alle isole dell’Arcipelago delle Eolie. Dal Molo Manfredi si potrà partire, dunque, per Stromboli, Panarea, Salina, Vulcano e Lipari.

«Per l’occasione abbiamo puntato su una tipologia di aliscafo che è l’ideale per questo tipo di rotte grazie alla sua buona stabilità in navigazione, costruito da Rodriquez Cantieri Navali, e ribattezzato “Tommy” . Un’unità veloce completamente in alluminio, con una lunghezza di 31,20 metri e larga 6,71 metri, con le due ali laterali arriva a 12,70 metri di lunghezza. Il Tommy può garantire 38 nodi di velocità ed è abilitato al trasporto di 250 passeggeri», spiega Fabio Gentile, amministratore della compagnia marittima.

Si partirà ogni giorno da Salerno alle 14:40 con arrivo a Stromboli alle 18:30, a Panarea alle 19:10, a Salina alle 19:40, a Vulcano alle 20:15 e a Lipari alle 20:35. Per il viaggio di ritorno dalle Eolie, le partenze sono fissate – sempre dal venerdì al lunedì – da Lipari alle 8:30, da Vulcano alle 8:50, da Salina alle 9:20, da Panarea alle 9:40, da Stromboli alle 10:10 ed arrivo a Salerno alle 14:00. Il prezzo del biglietto parte da 50 euro.

Un progetto che aveva immaginato già Tommaso Gentile, ideatore del brandVolaViaMare e fautore dei collegamenti marittimi “Cilento Blu”, scomparso lo scorso settembre. Pioniere, con la sua Alicost, dei collegamenti tra i paesi del golfo di Salerno e di Napoli, Tommaso era stato il primo ad intuire l’importanza del mare quale alternativa ai trasporti via terra e aveva dotato la sua società di imbarcazioni adeguate alle più recenti normative europee in termini di sicurezza e di basse emissioni di CO2.

Fino al 18 giugno, inoltre, è attivo il concorso #Alicontest2018, che permetterà di vincere un titolo di viaggio Alicost. Ecco come partecipare:

1) Basta scegliere una delle destinazioni Alicost (www.alicost.it) e durante il viaggio scattare una foto che esprima la Tua idea di viaggio;

2) Posta la foto sul Tuo account Facebook e tagga la pagina Alicost, aggiungendo l’hashtag #alicontest2018.