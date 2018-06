ALESSANDRO BORGHESE PER 4 RISTORANTI IN PENISOLA

La Marinella sulla spiaggia di S. AGNELLO.

Trattoria da EMILIA a Marina grande di Sorrento.

Torre Ferano ad Arola.

IL verricello sulla spiaggia di Alimuri

questi i ristoranti in gara per il seguitissimo programma di Alessandro Borghese, la trasmissione registrata andrà in onda a fine giugno.

A vincere la sfida é stato il locale di Mauro D’Esposito a Sant’Agnello, la Marinella, coadiuvato ai fornelli dalle figlie.