Aldo Festinese è il nuovo Coach del Cava Basket e guiderà gli Eagles nella prossimo torneo di C Silver.

Il Cava Basket comunica che la guida tecnica della prima squadra per la stagione 2018/19 è stata affidata ad Aldo Festinese.

Il nuovo coach del Cava Basket, nativo di Vico Equense, classe ‘75, può vantare un’eccellente carriera da giocatore durante la quale è riuscito, già da giovanissimo, a calcare campi di serie B e ad essere nominato fra i 20 migliori prospetti italiani, pronto quindi a sbarcare nella massima serie. Solo un problema fisico ne ha arrestato l’ascesa relegandolo forzatamente in serie C, dove ha dettato legge vestendo diverse maglie, tra cui quella del #DeltaCava, ultima compagine metelliana che ha partecipato ad un campionato di tale livello agli inizi del nuovo secolo.

Inizia ben presto la sua carriera da coach, come assistente dei migliori allenatori campani di C. In seguito, a soli 38 anni, da capo allenatore ha vinto la C2 nel 2013 con il Basket Team Stabia, raggiungendo l’anno seguente i playoff nella C nazionale e uscendo ai quarti solo in gara 3 contro la forte compagine di Pozzuoli.

Negli ultimi anni ha allenato a Sant’Antonio Abate portando la compagine locale dalla Promozione alla serie D, come allenatore prima e poi nelle vesti di Responsabile tecnico.

“Sono onorato di allenare il Cava Basket – dichiara Festinese – nel quale ritrovo anche molte vecchie conoscenze alle quali sono molto legato. Una società giovane, ma che ha voglia di crescere ancora e consolidarsi nel panorama cestistico campano. Inoltre – prosegue il Coach – seguendo la scorsa stagione devo dire che c’è anche una tifoseria stellare per la D ed anche per molti campi di C. Speriamo di riuscire a divertirci e a far divertire i nostri tifosi sapendo che non sarà facile ripetersi visto i grandi risultati avuti con la precedente guida del mio caro amico Pino Ferrara, al quale faccio il mio personale in bocca al lupo”.