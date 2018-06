Al via i festeggiamenti dei 30 anni di sacerdozio di Mons. Michele Fusco,nato a Piano di Sorrento, ma ha vissuto sempre nella sua amata Amalfi, don Michele adesso ricopre l’incarico di vescovo di Sulmona-Valva. Noto a tutti in paese per il suo aspetto giovanile, don Michele è da diversi anni su Facebook a dispensare consigli e preghiere per tutti i suoi amici e fedeli virtuali.

Auguri da tutta la redazione di Positanonews