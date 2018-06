Al Mak P del Liceo “Marone” di Meta ragazzi colti da malessere, forse per abuso di alcolici

Al Club Cala di Puolo si è svolto, nella notte tra sabato e domenica, il Mak P del Liceo “Marone” di Meta, la classica serata in cui gli studenti dell’ultimo anno festeggiano la fine dell’anno scolastico in attesa del conseguimento del diploma. Purtroppo durante queste serate non è difficile che tra i ragazzi si faccia un uso eccessivo di sostanze alcoliche e sembra proprio questo il motivo che ha portato al nascere di alcune liti tra i giovani e ad episodi di vandalismo. Qualche ragazzo è stato anche colto da malore (forse per aver bevuto troppo) ed è stato necessario l’intervento dell’ambulanza per garantire le cure necessarie. Ritorna, quindi, prepotente il problema dell’assunzione eccessiva di alcolici tra i giovanissimi durante delle serate che dovrebbero essere solo di sano e puro divertimento e che rischiano in questo modo di trasformarsi in esperienze estremamente negative e pericolose.