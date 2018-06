AGROPOLI,IL LIDO OASI APRE CON LA SOSPENSIVA,LIDO AZZURRO COMUNE GUERRA INFINITA,LA SCUOLA TRASLOCA

Una doppia faccia della stessa medaglia.Un diatriba infinita tra il Lido Azzurro di Carlo Scalzone e il Lido Oasi di Lelè Di Nardo oggi consigliere comunale.Tutto ebbe inizio quando Scalzone comprò il Lido Azzurro dalle mani del proprietario storico Pasquale Garritano.Un affronto per Lelè che avrebbe voluto mettere le mani sul Lido Azzurro e impossessarsi,magari comprando,la proprietà di Garritano acquisita da Scalzone e allargare la sua propietà. Da quel momento Lelè Di Nardo cominciò una battaglia legale contro Scalzone il quale si è dovuto difendere scoperchiando il vaso di pandora di una situazione preesitente di cui tutti si chiedevano come fosse stato possibile arrivarci ma che nessuno aveva interesse a sollevarla.Quando Scalzone, aggredito a colpi di carta da ballo, ha risposto è venuta fuori una situazione che i tribunali amministrativi,il comune e il consiglio di Stato faticano a ripristinare.La carta da bollo è stata la piattaforma sulla quale è avvenuto lo scontro,un ring dove i due contendenti non si sono risparmiati.Nelle more, per una spartizione interna ai Di Nardo, i nipoti hanno ottenuto il bar e la pizzeria che hanno ristrutturato con grandi sacrifici in maniera eccellente spendendo fior di quattrini per dare un servizio migliore alla clientela e ai turisti.I ragazzi sapevano della situazione che c’era quando hanno rimodernato la struttura?Sono stati avvertiti prima di fare quell’investimento? O per amore di divisione dei beni non li hanno informati e ora si trovano a fronteggiare una situazione che probabilmente mette a rischio la loro attività e il loro investimento? Tuttavia l’abilità dell’avvocato Antonello Scuderi in sintonia con i funzionari comunali grazie ad una serie di provvedimenti molto strani decretati dai funzionari, consente di ottenere la sospensiva ai giudizi che li vede soccombenti e così possono riaprire le attività fermo restando che il problema rimane come vedremo successivamente.Ora vi proponiamo una sintesi della situazione del Lido Azzurro ormai in guerra più con il comune che con con Lelè Di Nardo che però è consigliere comunale e poi quella del Lido Oasi.Scalzone ritiene,e lo conferma il Tar,che alcuni provvedimenti adottati dai responsabili d’area del comune di Agropoli Sica e Cerminara,non sono in sintonia con le sentenze e per questo motivo, se ci dovessero essere degli abusi, sarà pronto a denunciare tutto alla procura della Repubblica.

