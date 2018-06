Agguato di camorra a Napoli tra la folla: 49enne pregiudicato ferito a colpi di pistola.

Agguato di camorra nel tardo pomeriggio di ieri a Napoli. Ferito a colpi di pistola un pregiudicato di 49 anni, Francesco D.M., detenuto in permesso premio, ritenuto vicino al clan Di Micco. Il fatto è accaduto nel quartiere di Ponticelli, in via Montale, nella folla. L’uomo ferito è stato portato all’ospedale Villa Betania. Indagini in corso da parte della Polizia. L’uomo era stato riconosciuto e denunciato in mattinata dalla Polizia di Stato perchè stava per partecipare a una stesa assieme ad altre tre persone. I quattro sono stati sorpresi in sella a due scooter armati di pistole e di un mitra mentre si accingevano con ogni probabilità a mettere in atto una stesa nel quartiere Ponticelli. L’intervento dei poliziotti che hanno intimato l’alt ai quattro ha scompaginato i loro piani. Tutti sono stati denunciati in stato di irreperibilità (non essendo stati trovati nelle loro case) e per possesso abusivo di arma da fuoco. Indagini sono in corso da parte della Squadra Mobile e del commissariato di polizia di Ponticelli anche per far luce su eventuali collegamenti tra i due episodi, la stesa fallita al mattino e il ferimento di uno dei quattro alla sera. telecaprinews

INSERITO DA MICHELE PAPPACODA