Aggiornamenti sul mondiale e sul mercato. Christian Muller

Il tabellone degli ottavi di finale di questo mondiale si sta completando giorno dopo giorno. Le sfide che ci aspettano dal 30 luglio sono tutte da vedere, con la speranza di grande spettacolo e colpi da fuoriclasse. Si parte sabato alle 16:00 con una sfida che non ha bisogno di presentazioni: Francia-Argentina, Griezmann contro Messi, una sfida che sa di Liga, ma con tante stelle in campo che sicuramente vorranno prendersi la scena. Messi finalmente si sblocca all’ultima giornata contro la Nigeria, un gol che tutti aspettavano. Alle 20:00 tocca a Cristiano Ronaldo che sfida l’Uruguay di Cavani e Suarez. Nei giorni successivi giocheranno Spagna-Russia alle 16:00, Brasile-Messico in contemporanea, alle 20:00 sfida ad alto livello tra la Croazia che è stata l’unica a fare 3/3 ai gironi, e la Danimarca che all’ultima giornata ha fermato sullo 0-0 i francesi conquistando il secondo posto. Infine l’ultima partita già definita è Svezia-Svizzera, incredibile la qualificazione degli svedesi, che vincono 0-3 contro il Messico, mentre la Germania viene fermata dai coreani, che già eliminati, compiono un’impresa eliminando i campioni in carica. La partita termina 2-0 per la Corea del Sud. Oggi non mancheranno le emozioni, si gioca la qualificazione nel gruppo H alle 16:00, con le sfide Senegal-Colombia e Giappone-Polonia. La situazione in questo momento vede al primo posto Senegal e Colombia a 4 punti, al terzo posto il Giappone con 3 punti e all’ultimo posto la Polonia a 0, che delude le aspettative. Stasera si gioca nel gruppo G dove Inghilterra e Belgio, già qualificate, si giocano il primo posto, mentre Panama e Tunisia si affrontano per il terzo posto. Non mancano le polemiche sul tabellone degli ottavi. La Spagna di Hierro sembra avere una fascia agevole ed è la favorita per l’arrivo in finale. Ma questo mondiale ci ha insegnato che non ci sono pronostici prima di qualsiasi gara, perché tutte le squadre possono avere la meglio sulle altre.

MERCATO

Non si ferma il mercato delle italiane, che ci regalano giorno dopo giorno colpi di scena. Inter e Juventus sono le più scatenate sul mercato. L’inter dopo aver ufficializzato Nainggolan cerca un esterno offensivo e un terzino destro. I nerazzurri erano interessati precedentemente al brasiliano Malcom del Bordeaux ma la trattativa si sta allontanando, causa l’affondo su Politano del Sassuolo, ex obiettivo del Napoli. La trattativa sta per chiudersi. Monchi cerca anche un terzino e il nome caldo è quello di Vrsaljko. Fino ad ora non c’è intesa sulla formula. La Juventus mette a segno due colpi: Emre Can a parametro zero dal Liverpool e Cancelo del Valencia con 40 milioni. Il Napoli ha trovato l’accordo con l’Udinese per l’acquisto di Meret e Karnezis che saranno i nuovi portieri azzurri. All’Udinese andranno 22 milioni più 3 di bonus per il giovane portiere italiano, e per Karnezis 2,5 milioni. In queste ore si chiude per Lainer e in settimana si aspetta la fumata bianca per Fabiàn Ruiz del Betis. Il Milan dopo la batosta della Fifa, che ha previsto l’esclusione dei rossoneri nelle competizioni europee per i prossimi 2 anni, ha acquistato Halilovic, giovane centrocampista offensivo dell’Amburgo.



Christian Mulier