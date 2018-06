Agerola, solidarietà per Alessio: i giovani sospendono le attività sportive estive

Il Forum dei Giovani di Agerola di comune accordo con il Real Agerola Futsal, hanno deciso di sospendere la manifestazione “Gods’ Games”, come solidarietà al giovane concittadino Alessio, vittima di un drammatico incidente avvenuto nei giorni scorsi nella frazione Pianillo. La decisione di rinviare a data da destinarsi le iscrizioni agli eventi sportivi programmati per luglio è stata comunicata attraverso i social network: l’auspicio è di vivere questa kermesse sportiva con maggior serenità e i giovani della comunità di Agerola hanno deciso quindi di compattarsi in questo momento difficile, condiviso da tutto il paese dei Monti Lattari. Una delle discipline della manifestazione patrocinata anche dal comune era anche il calcio, sport praticato da Alessio tra le fila della squadra di calcio a 5 locale, in cui era tesserato. Positanonews si unisce in preghiera al paese di Agerola, sperando in una pronta guarigione del giovane.



Un post condiviso da Real Agerola Futsal (@realagerolafutsal) in data: Giu 11, 2018 at 5:36 PDT