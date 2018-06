Agerola presente come Comune Virtuoso al ‘Festival della Lentezza’

Agerola è al Festival della Lentezza, festival dei comuni virtuosi, presso la Reggia di Colorno (Parma) dal 15 al 17 giugno.

Come si apprende dal sito web dell’evento, l’obiettivo degli organizzatori è “Mettere al centro la qualità e il benessere dei rapporti umani, nel rispetto del territorio e delle sue risorse naturali”.

Tornano gli stand dei Comuni Virtuosi, con i borghi più belli d’Italia: prodotti tipici, artigianato locale. Ecco l’elenco completo dei comuni che saranno presenti: Agerola (NA), Appignano (MC), Avigliana (TO), Cantiano (PU), Cassinetta di Lugagnano (MI), Colorno (PR), Fornovo Taro (PR), Fratte Rosa (PU), Isola del Piano (PU), Malegno (BS), Marano Vicentino (VI), Novellara (RE), Oriolo Romano (VT), Peglio (PU), Torre d’Isola (PV), Unione Bassa Est (PR),

I nomi degli ospiti ‘famosi’ sono di tutto rispetto: ci sono (tra gli altri) il cantante Samuele Bersani, Erri De Luca e Umberto Galimberti.

Agerola è presente con uno stand in cui sono messi in bella vista i suoi prodotti tipici.

Insomma un evento che conferma come ad Agerola non si siano ancora persi, a differenza di molte città vicine e lontane, quei ritmi ‘lenti’ che fanno apprezzare le piccole gioie della vita. L’obiettivo di Agerola, nei prossimi mesi, è quello di confermarsi sempre di più meta turistica dopo il boom di presenze dell’ultimo quinquiennio e come ‘Città del Buon Vivere’.