Una storia incredibile raccontata a Positanonews da Natalina, una delle tante donne che si reca a Positano per lavorare. Questa simpaticissima lavoratrice stagionale, ci ha infatti rivelato che per evitare le peripezie legate al traffico e l’assenza di adeguati mezzi tra Agerola e il suo luogo d’impiego che si trova a Nocelle, lei intraprende ogni mattina il percorso a piedi, attraversando il famoso Sentiero degli Dei.

Natalina dice infatti che con questa soluzione, impiega circa un’ora e mezzo per raggiungere il proprio posto di lavoro, mentre normalmente i turisti impiegano solitamente quasi tre ore sul medesimo Sentiero: la donna, utilizzando i mezzi pubblici, sarebbe costretta con i ritardi quotidiani che si manifestano con il traffico ad attese e problemi nel giungere alla frazione Nocelle: con il traffico e le coincidenze ci infatti vorrebbe tre ore per arrivare a Positano. Questo racconto fa riflettere sulla qualità e l’assenza di servizi in Costiera Amalfitana, un fattore che peggiora la qualità della vita di chi ci abita e lavora.