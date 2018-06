Agerola continua a pregare per Alessio, che per il momento lotta e resiste

Sono passate quasi 48 ore dall’incidente in moto di Alessio, ragazzo agerolese di appena 18 anni, avvenuto la notte tra giovedì e venerdì.

Al momento il giovane si trova al ‘Cardarelli’ di Napoli in gravi condizioni. Ha riportato fratture multiple, ha numerosi ematomi in diverse parti del corpo e la sua sopravvivenza è legata a un filo. I dottori hanno deciso per il coma indotto, perché c’è bisogno di diverse operazioni molto delicate che non potevano essere fatte ‘di fretta’ subito dopo l’incidente.

Al momento non c’è nessuna novità sostanziale dal Cardarelli. Se non che, nonostante tutto, per il momento Alessio sta lottando e sta resistendo. Non sta mollando. Semplicemente non può andarsene così giovane. La speranza lo tiene vivo, così come le preghiere di una INTERA comunità, quella di Agerola.

Come già successo in occasione della morte dell’altrettanto giovane Sebastiano Petrucci a dicembre 2016, da San Lazzaro a Bomerano, passando per Campora, Pianillo, Santa Maria e Ponte tutti i cittadini si sono uniti nella preghiera. Sia ieri sera che stasera nella Chiesa di Campora è stato organizzato un momento di preghiera per chiedere una mano anche a Dio in questa battaglia delicatissima.

Continua a combattere, Alessio. Siamo tutti con te.