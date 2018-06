Agerola, Alessio è “in lieve miglioramento” secondo la famiglia

I giorni passano. Era quasi una settimana fa quando Alessio, 18enne agerolese, nella notte tra giovedì e venerdì, era vittima di un gravissimo incidente in motocicletta.

Le sue condizioni erano subito state definite ‘critiche’ per via dei tanti traumi riportati in zone delicate del corpo, ma nonostante tutto il ragazzo è sopravvissuto.

Al momento è ancora in coma e, per quanto le sue condizioni rimangano gravi, la famiglia ha parlato di un ‘lieve miglioramento’ registrato nelle ultime ore.

Intanto amici e conoscenti hanno deciso di riunirsi nuovamente sabato sera alle 21 nella Chiesa ‘San Martino’ di Campora per un altro momento di preghiera.

Finora le richieste di aiuto a Dio, per chi crede nella sua esistenza, hanno funzionato e lo hanno tenuto quantomeno in vita, quindi Don Giuseppe Milo e i suoi seguaci hanno deciso di continuare a pregare per Alessio e sperare in un ulteriore miglioramento.

Ci uniamo idealmente anche noi a loro e speriamo che il giovane continui nella sua ripresa.