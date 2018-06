Ad Atrani denunciati anche per abusi edilizi 5 proprietari di locali, blitz anche nella Villa Vip a Furore

Uomini dell’Arma a tutto campo in Costiera amalfitana . Ad Atrani i Carabinieri della stazione di Amalfi hanno deferito a piede libero sette persone per abusivismo edilizio e falsità ideologica in atto pubblico. Sarebbero i cinque proprietari dei locali degli esercizi commerciali e due periti. Le opere consistono nell’aver aumentato il volume degli ambienti e, in un caso, nell’aver modificato illecitamente la destinazione d’uso da deposito ad attività commerciale.

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi in materia di tutela ambientale e controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Amalfi, coordinati dal comandante Giuseppe Flinio, hanno scoperto abusi edilizi perpetrati in una nota villa a Furore.