Abusi edilizi a Capri, perquisizioni a tecnici e professionisti

E’ il prosieguo di una indagine che aveva portato la settimana scorsa al sequestro di uno stabilimento balneare dotato di piscine e ristorante ad Anacapri sulla grotta Azzurra. Sono in corso perquisizioni da parte dei militari in studi professionali e nelle abitazioni di tecnici e direttori dei lavori. In particolare, sono stati acquisiti documenti all’ufficio tecnico del Comune di Anacapri relativi alla pratica e i fascicoli dei progettisti incaricati della direzione dei lavori partiti nel 2014. Nell’inchiesta sono coinvolti anche due ex funzionari della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici ed artistici di Napoli.