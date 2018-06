Abusi e condoni a Capri: indagati cinque membri commissione edilizia

Il pubblico ministero della sezione reati contro la pubblica amministrazione della procura di Napoli, Monica Campese, ha iscritto nel registro degli indagati 5 componenti della commissione edilizia del Comune di Capri. L’iniziativa si inquadra nell’inchiesta su abusi edilizi e condoni che i carabinieri, su delega della procura, stanno portando avanti da due anni e si riferisce in particolare ad una pratica di condono in corso di esame. I grafici della pratica, secondo gli inquirenti, erano differenti rispetto a quelli depositati nel 1986 determinando in tal modo un aumento di volumetria.