63esima Regata delle Repubbliche Marinare: su Facebook si chiedono i pronostici

Tra un ora inizierà la 63esima Regata delle Repubbliche Marinare d’Italia, ma tifosi della Costiera Amalfitana e non azzardano i pronostici su quale galeone risulterà vincente, al termine della gara che avrà luogo sul canale di calma di Prà, nei pressi del porto di Voltri a Genova.

Curiosa è l’iniziativa di Eurobet Amalfi, che dalla propria fanpage di Facebook ha chiesto quale sarà l’ordine d’arrivo delle quattro Antiche Repubbliche Marinare. Finora su venti rispondenti la metà vedono in testa il galeone azzurro, mentre per altri sarà una lotta tra l’imbarcazione di casa con il drago di San Giorgio e della Serenissima, con il leone di San Marco. Noi di Positanonews speriamo nel trionfo di Amalfi.

Qual è il vostro pronostico per questa regata? Fatecelo sapere nei commenti!