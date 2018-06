63a Regata delle Antiche Repubbliche Marinare d’Italia a Genova: il programma dell’evento

Questa mattina sono stati aperti gli eventi che accompagneranno la 63esima edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare d’Italia, che vedrà gareggiare Amalfi, contro Pisa, Genova e Venezia, nel nuovo canale di Prà. Atteso per questa sera il Corteo Storico nel capoluogo ligure, che si concluderà con uno spettacolo pirotecnico, che suggellerà i festeggiamenti della Repubblica Italiana unitamente alla rievocazione delle glorie passate delle Antiche Repubbliche Marinare, che dominavano i mari del Mediterraneo. Domenica sera ci sarà la regata, che è possibile vedere in diretta televisiva, come da tradizione, su Rai 2.

Programma

SABATO 2 GIUGNO

Programma della giornata a Prà

Dalle ore 10.00 alle 20.00 – Canale di Calma: Esposizione Antichi Gozzi

Dalle 10.00 alle 20.00 – Canale Calma: Esposizione Vela Latina

Dalle 10.00 alle 20.00 – Canale di Calma: Esibizione imbarcazioni sedile mobile

Dalle 10.00 alle 20.00 – Piazzale Piscina/Campo Calcio: Giochi Gonfiabili

Dalle ore 12.00 – Piazzale Centro Remiero: Inaugurazione “Pra’, pesto & friends”

Dalle ore 12.00 alle ore 20.00 – Piazzale Centro Remiero: Degustazione Pesto

Dalle ore 18.00 – CIV Pra’ – Piazzale Centro Remiero: Happy hour e Notte bianca

Dalle ore 20.00 alle ore 22.00 – Piscine di Pra’: Apertura notturna piscine

Programma a Genova – Piazza Ferrari

Ore 20.30: Presentazione degli equipaggi della Regata e corteo storico, che prenderà il via da Piazza De Ferrari, passando per Via Garibaldi e per Via San Lorenzo, sede della Cattedrale, fino a raggiungere Piazza Matteotti. Accompagnamento musicale della Filarmonica Sestrese.

Ore 23.00: spettacolo pirotecnico in conclusione del Corteo Storico, offerto dalla Regione Liguria, con il programma piromusicale che sarà animato con i colori e i suoni delle 4 repubbliche marinare.

DOMENICA 3 GIUGNO

Programma della giornata a Pra’

Dalle ore 09.00 alle 20.00 – CIV di Pra’: Apertura Negozi

Dalle ore 10.00 alle ore 20.00 – Canale di Calma: Esibizione imbarcazioni sedile mobile

Dalle ore 10.00 alle ore 20.00 – Canale Calma: Esposizione Vela Latina

Dalle ore 10.00 alle ore 20.00 – Piazzale Piscina/Campo Calcio: Giochi Gonfiabili

Dalle ore 10.00 alle ore 20.00 – Canale di Calma: Esposizione Antichi Gozzi

Dalle ore 12.00: Degustazione Pesto

Dalle ore 14.00 – Canale di Calma: Società Nazionale di Salvamento

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 – Piazzale Piscina/Campo Calcio: Esibizione magica

Ore 17.00: Regata dei Gozzi

Ore 18.30: Regata della Antiche Repubbliche Marinare

La Regata della Antiche Repubbliche marinare sarà trasmessa in tv in diretta su Rai 2 a partire dalle ore 18.00.