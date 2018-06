POSITANO – Il concerto finale di premiazione della 1° edizione del Concorso “Franco Di Franco” nella Chiesa di Santa Maria Assunta

POSITANO. Il concerto di premiazione della 1° edizione del Concorso Musicale “Franco Di Franco” per solisti ed ensemble– tenutosi nei giorni 25 e 26 maggio – domenica 24 Giugno nella Chiesa Santa Maria Assunta ha riservato ai “Primi assoluti” di ogni categoria e ai “Premi speciali” un’ultima esibizione, che ha confermato il loro successo. Positano ancora una volta fa da sfondo ad un evento culturale che abbina la bellezza del posto alla diffusione di quella che viene considerata la prima delle arti performative: la musica. Partendo da giovanissimi interpreti di età non inferiore ai 6 anni fino ad arrivare ai professionisti allievi delle Accademie Musicali disseminate sul territorio nazionale, per una kermesse di alto livello artistico.

A fare da traino alla realizzazione del Concorso è la ricorrenza dei venti anni dalla scomparsa del Maestro Franco Di Franco, figura di rilievo nel panorama musicale positanese, sempre dedito alla formazione culturale dei giovani.

La giuria capeggiata dal Direttore Artistico del concorso Roberto Grieco e da musicisti di diverso genere, Giuseppe di Bianco pianista e compositore, Marco Caiazza chitarrista, Antonella de Chiara cantante e Francesca Taviani camerista, ha così premiato i vincitori assoluti della gara con un voto di 100/100:

Maria Chiara Cannavale – sax (anche vincitrice del premio Franco Di Franco)

Donatella Gibboni – violino

Nino D’Amico – chitarra

Tommaso Esposito – pianoforte

Angelo Fariello – sax

Quartetto Dorico – strumenti a corda e pianoforte