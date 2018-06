Articolo di Maurizio Vitiello – Nota su “Fuoco. Terra. Aria. Acqua. (Terra d’ulivi edizioni di Emanuele Scarciglia, 2017), a cura di Edoardo Sant’Elia.

Il libro “Fuoco. Terra. Aria. Acqua.” (Terra d’ulivi edizioni, 2017), a cura di Edoardo Sant’Elia ripropone il rapporto tra poesia e filosofia.

Il titolo indica gli elementi naturali, aria, acqua, terra e fuoco, che secondo i filosofi greci Talete Anassimene, Eraclito ed Empedocle, sono il principio di tutte le cose.

Il curatore segnala che con Empedocle si ha la prima determinazione dei quattro elementi, gli stessi vengono assunti come proposta dai quattro poeti: Giuseppina De Rienzo, Valerio Grutt, Edoardo Sant’Elia, Rossella Tempesta.

Sant’Elia precisa che per ristabilire la relazione tra poesia e filosofia si dovrebbe ripartire proprio da Empedocle, “guaritore, scienziato, imbonitore”, l’ultimo filosofo che mise in versi la filosofia.

Ma c’è una ragione, di fondo, che non bisogna dimenticare e che rimanda a Nancy, e al suo libro “La custodia del senso” – necessità e resistenza della poesia – .

I grandi filosofi greci scrissero di filosofia attingendo da una captazione poetica.

La poesia era la forma di comunicazione più diretta per il popolo greco.

I filosofi greci, non solo Empedocle, la impiegarono per scrivere di filosofia.

I quattro poeti si rifanno agli elementi naturali specificati da Empedocle: Giuseppina De Rienzo, registra il Fuoco; Rossella Tempesta punta alla Terra; Valerio Grutt prova su “la mutevole ebbrezza di una città d’acqua”; Sant’Elia svolge un poemetto sull’elemento Aria.

I quattro poeti, di varia sensibilità vivono nel Mezzogiorno e nell’alveo di una linea meridionale della poesia italiana rientrano in un progetto, POESIA PORTALE SUD, che “si propone di far emergere [ …,] un diverso modo di ‘sentire’, di praticare la scrittura [ …]”.

il rapporto fra filosofia e poesia è un itinerario attrattivo.

Questa minirassegna poetica è da leggere; alcuni passaggi sono magistrali, altri lirici, altri interessanti, altri appassionanti.

Maurizio Vitiello