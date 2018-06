Lo stilista romano Mauro Lorenzi sabato 21 luglio al Grand Hotel Moon Valley per presentare Sorrente Nostalgie, la nuova collezione di profumi ispirati alla Costiera

SORRENTO. Lo stilista Mauro Lorenzi presenta la nuova collezione di profumi ispirata alle bellezze naturali, alle fragranze inconfondibili e alle atmosfere epicuree di Sorrento e della Costiera: Sorrente Nostalgie è la nuova proposta lanciata dallo stilista romano e titolare dell’omonimo brand specializzato nella produzione di profumi d’eccellenza. Lo stilista Lorenzi, dopo l’inaudita affermazione di Septimontium, collezione d’esordio ispirata ai sette colli dell’antica Roma, continua con il suo impegno creativo e imprenditoriale, ora teso verso Sorrento e la Costiera: «Questa terra è conosciuta nel mondo per le bellezze naturali, nonché per i profumi degli agrumi in fiore e del mare. Molte località, meno famose nel mondo, hanno molti profumi ad esse dedicati. Perciò anch’io ho voluto rendere a Sorrento un omaggio che viene dal profondo del cuore».

La nuova collezione sarà presentata ufficialmente sabato 21 luglio, a partire dalle 20.30, nel corso di una serata-evento, per inviti, ospitata nel Grand Hotel Moon Valley di Seiano-Vico Equense.

Sorrente Nostalgie rappresenta l’omaggio che Mauro Lorenzi ha voluto rendere a una terra cui è affettivamente legato da decenni. Due le fragranze che compongono la collezione, L’Orange un agrumato deciso e intenso e La Mer, uno iodato fresco che rimanda alla frescura marina: il cadeau ideale per gli appassionati di profumi di nicchia, fatti di essenze naturali, anallergiche, unisex e persistenti, ma anche per i turisti desiderosi di conservare nella propria memoria gli odori di quei luoghi vissuti.

In occasione dell’evento del 21 luglio, i presenti avranno la possibilità di provare le due fragranze che compongono la collezione. Momento-clou della serata sarà il concerto del cantante soul napoletano Antonio Marino, già concorrente dei talent show televisivi X-Factor e The Voice of Italy, che regalerà ai partecipanti le sue straordinarie interpretazioni dei classici della canzone napoletana e delle hit della musica internazionale.