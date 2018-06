DOPO 25 ANNI, L’OSTENSIONE DELLE SACRE RELIQUIE DI SANTA TROFIMENA

Cresce l’attesa per la solenne Ostensione delle Sacre Reliquie di Santa Trofimena, evento che si ripete ogni 25 anni e che alimenta la devozione verso la loro Santa Protettrice dei fedeli minoresi e non.

In quest’anno speciale, inaugurato lo scorso 27 novembre, nel quale si celebrano i 225 anni dal Secondo ritrovamento delle Reliquie, la Comunità di Minori sta vivendo una serie di eventi di grazia che resteranno nella storia della cittadina e nei cuori di tanti.

L’Ostensione delle Reliquie avverrà domenica 10 giugno durante la S. Messa solenne delle ore 10,30 presieduta dal nostro Arcivescovo Mons. Orazio Soricelli. Per speciale concessione da parte della Penitenzieria Apostolica, al termine del solenne Pontificale il nostro Pastore impartirà, a nome del Santo Padre Papa Francesco, la Benedizione Papale con annessa indulgenza plenaria. Inoltre, la medesima indulgenza, alle consuete condizioni (Confessione, Comunione e preghiera secondo le intenzioni del Papa) potrà essere lucrata per tutto il periodo dell’Ostensione, quindi fino al 27 novembre, visitando la Basilica e dovunque saranno esposte le sacre Reliquie. Segnaliamo in questi giorni la presenza a Minori della delegazione di Patti, guidata dall’Arciprete della Cattedrale, mons. Vincenzo Smriglio. Infatti dal prossimo 5 luglio fino al 12 luglio, le sacre Spoglie della vergine e Martire visiteranno i comuni di Tramonti (5 luglio), Scala e Ravello (6 luglio), Maiori (8 luglio), Cetara (9 luglio), Cava de’ Tirreni nelle parrocchie di Passiano (10 luglio) e S. Alfonso (11 luglio), Vietri sul mare (11 luglio) fino a raggiungere la Chiesa dell’Annunziata in S. Trofimena a Salerno da dove il 12 luglio ripartirà via mare alla volta di Minori per la celebrazione della Festa patronale del 12 e 13 luglio.

I giorni festivi continueranno con la tradizionale Alzata del Quadro lunedì 11 giugno ad un mese dalla festa del 13 luglio. La celebrazione eucaristica delle ore 19,00 sarà presieduta da S. E. Mons. Mario Giordana, vescovo titolare di Minori e nunzio apostolico emerito della Slovacchia.

Concluderà la tre giorni un atto molto significativo, il Consiglio comunale convocato per giorno 12 giugno alle ore 19,30 per ufficializzare il Gemellaggio con il Comune di Patti, città che la tradizione vuole abbia dato i natali a Santa Trofimena.

I prossimi appuntamenti, oltre alla peregrinatio, saranno:

– Domenica 8 luglio con la S. Messa teletrasmessa su RaiUno dalla nostra Basilica;

– dal 27 al 30 luglio prossimi Santa Trofimena si farà pellegrina alla sua città natale, dopo 50 anni

dall’ultima visita;

– la peregrinatio delle Reliquie di Santa Trofimena poi continuerà nel novembre prossimo visitando gli

altri paesi della nostra Arcidiocesi.