WORKSHOP ‘A SCUOLA DI PAESAGGIO 0.3’ 11-12-13 MAGGIO 2018

Speciale workshop organizzato per affrontare ed approfondire i temi pratici della conservazione del paesaggio agrario e rurale della penisola sorrentina-costiera amalfitana.

VENERDÌ 11, SABATO 12 E DOMENICA 13 MAGGIO

Il workshop “A SCUOLA DI PAESAGGIO 0.3”, organizzato da FAI – Fondo Ambiente Italiano e AIAPP –Associazione Italiana Architettura del Paesaggio, si pone l’obiettivo di approfondire le tecniche di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale della penisola Sorrentina. Il workshop è articolato in tre giornate di studio, con lezioni frontali e pratica sul campo, che vedono il coinvolgimento di docenti dei Dipartimenti di Architettura e Agraria dell’Università Federico II di Napoli, agronomi della Regione Campania e operatori esperti, portatori delle tecniche tradizionali della zona. I partecipanti potranno mettersi alla prova con le tecniche di realizzazione, manutenzione e cura dei terrazzamenti in muratura a secco, con le potature e gli innesti di olivi e agrumi e le tecniche di assaggio dell’olio d’oliva.

Il workshop è rivolto a docenti, studenti di architettura, agraria e ingegneria, agronomi, architetti, paesaggisti, imprenditori e operatori agricoli, contadini, giardinieri o semplici appassionati. La prima giornata di approfondimento teorico si svolge presso l’azienda agricola biologica e agriturismo ‘Le Tore’ a Massa Lubrense (NA), negli altri due giorni le lezioni, con pratica sul campo, si tengono presso il Bene FAI – Baia di Ieranto. Nella giornata di domenica 13 maggio si svolge, in contemporanea al workshop, una visita speciale sul tema della conservazione del paesaggio che vede la partecipazione di Antonio Di Gennaro, agronomo territorialista.

PROGRAMMA DEL WORKSHOP

Venerdì 11 maggio 2018

Azienda agricola ‘Le Tore’, Via Pontone 43, Massa Lubrense.

– Mattina – I temi di studio – Il percorso

9:30 Registrazione dei partecipanti

9:45 Saluti del Presidente dell’Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia Arch. Salvatore Visone

9:50 Saluti del Presidente dell’Ordine Agronomi Provincia di Napoli Dott. Pasquale Crispino

9:55 Saluti del Presidente AIAPP sezione Campania-Basilicata-Calabria Arch. Francesco Santoro

10:00 Inquadramento del paesaggio agrario in Penisola Sorrentina: G. de Angelis (Architetto del paesaggio – AIAPP)

10:20 I paesaggi terrazzati: V.Cappiello (Dipartimento di Architettura – Università Federico II di Napoli)

10:40 Forme tradizionali e strategie per una conservazione dinamica: G. Stanzione (Agronomo, Regione Campania)

11:40 “Le Tore”, un esempio di conservazione dinamica. Visita in azienda e lavoro sul campo. V. Brancaccio (Agronomo, titolare azienda agricola ‘Le Tore’)

13:30 Pausa pranzo a buffet a cura dell’Azienda Agricola e Agriturismo ‘Le Tore’.

– Pomeriggio – Il sapore di un passato sempre attuale

14.30 Introduzione alla storia dell’agrumicoltura in Penisola Sorrentina: A. De Angelis (Presidente Centro Studi e Ricerche F.M. Crawford)

15:00 Esempi di realizzazione di frangivento: L. Nunziata (Azienda agricola “I giardini di Vigliano”)

15:30 Aranci e limoni: fisiologia, patologie e metodi di lotta: G. Coppola (Presidente Cooperativa Fontanelle)

16:10 Pratica di innesti su agrumi e olivi: C. Gargiulo (Esperto di innesti)

17:00 Dalla storia alla contemporaneità: le cooperative di agrumicoltori in Penisola Sorrentina: M. Vinaccia (Presidente Cooperativa Solagri)

17:15 Introduzione al tema della costruzione, manutenzione e restauro dei muri a secco: A. De Angelis (Presidente Centro Studi e Ricerche F.M. Crawford)

17:55 Produrre qualità per preservare il paesaggio: Introduzione alla pratica dell’assaggio dell’olio vergine di oliva: Prof. R. Sacchi (Dipartimento Agraria – Università Federico II)

19:00 Fine delle attività

Sabato 12 maggio 2018

FAI – Baia di Ieranto

– Mattina – Dalla teoria alla pratica!

9:00 Partenza a piedi per la Baia di Ieranto dalla piazzetta di Nerano – Massa Lubrense (NA)

9:30 Dalla teoria alla pratica sui muri a secco (cantiere/scuola): S. Pappaccio (Agrotecnico), P. Cacace (Custode FAI-Baia di Ieranto), G. Coppola (Presidente Cooperativa Fontanelle), G. Stanzione (Agronomo, Regione Campania), A. Pollio (Presidente Coldiretti Massa Lubrense)

13:00/14:00 Pausa pranzo al sacco a cura dei partecipanti.

– Pomeriggio – Natura e artificio / sistemi ed ecosistemi

14:00 I muri a secco: un ecosistema da conoscere: A. Migliozzi (Dipartimento Agraria – Università Federico II)

14:45 Dalla teoria alla pratica sui muri a secco e potature (cantiere/scuola): S. Pappaccio (Agrotecnico), P. Cacace (Custode FAI-Baia di Ieranto), G. Coppola (Presidente Cooperativa Fontanelle), G. Stanzione (Agronomo, Regione Campania), A. Pollio (Presidente Coldiretti Massa Lubrense)

17:30 L’architettura rurale e le trasformazioni del paesaggio in Penisola Sorrentina: Prof. A. Castagnaro (Dipartimento di Architettura – Università Federico II)

18:30 Fine delle attività

Domenica 13 maggio 2018

FAI – Baia di Ieranto

– Mattina – Paesaggio: istruzioni per l’uso

9:00 Appuntamento nella piazzetta di Nerano – Massa Lubrense (NA)

9:30 Partenza visita guidata della serie “Speciali Visite Guidate 2016”: PAESAGGIO:ISTRUZIONI PER L’USO, sul tema del paesaggio naturale, agrario e rurale con A. Di Gennaro (Agronomo territorialista, RISORSA)

10:30 Cantiere/scuola su muri a secco innesti su polloni di olivo e potature: P. Cacace (Custode FAI-Baia di Ieranto), G. Coppola (Presidente Cooperativa Fontanelle), C.Gargiulo (Esperto di innesti), G. Stanzione (Agronomo, Regione Campania)

13:30 Pausa pranzo al sacco a cura dei partecipanti.

– Pomeriggio – Retaggi culturali, esperienza e tecnologia

14:30 Cantiere/scuola su muri a secco innesti su polloni di olivo e potature: P. Cacace (Custode FAI-Baia di Ieranto), G. Coppola (Presidente Cooperativa Fontanelle), C. Gargiulo (Esperto di innesti), G. Stanzione (Agronomo, Regione Campania)

15:30 Agricoltura e paesaggio nei Beni FAI: U.Giolli (Responsabile delle aeree agricole e paesaggistiche del FAI-Fondo Ambiente Italiano)

16:00 Test finale.

17:00 Metodologie chimiche per la tracciabilità e l’autenticazione del limone IGP: P. Adamo (Dipartimento Agraria – Università Federico II)

17:40 Proiezione del documentario sull’agrumicoltura sorrentina: Aranci e limoni di Sorrento (per gentile concessione del Centro Studi e Ricerche F.M. Crawford)

18:00 Fine delle attività.

ORARI

Dalle ore 9.00 alle 18.00

BIGLIETTI

Costi di partecipazione su singole giornate:

Soci FAI, Soci AIAPP, Residenti nel comune di Massa Lubrense: € 40,00

Adulti: € 50,00

Iscritti AIGAE: € 45,00

Studenti e giovani fino ai 26 anni: € 25,00

Partecipazione a tutte le giornate:

Soci FAI, Soci AIAPP, Residenti nel comune di Massa Lubrense: € 100,00

Adulti: € 130,00

Iscritti AIGAE: € 120,00

Studenti e giovani fino ai 26 anni: € 60,00

Iscritti FAI-Giovani, giovani fino ai 26 anni residenti nel comune di Massa Lubrense: € 50,00

50 posti disponibili – invio del modulo di iscrizione entro il 9 maggio 2018

Per saperne di più: La Segreteria Operativa è attiva per ogni necessità (prenotazioni, informazioni, ecc.) al numero 335.8410253 dal lunedi al giovedì dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00; il venerdi dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 16.00.

Per la richiesta e l’invio della documentazione necessaria all’iscrizione, scrivere all’indirizzo Email: faiieranto@fondoambiente.it e scaricare il regolamento cliccando QUI

La partecipazione al workshop prevede CFU, CFP e riconoscimento crediti per docenti e soci AIGAE

Facilitazioni con le strutture convenzionate “FAI per Me” per il soggiorno dei partecipanti.

Si consiglia di portare scarpe di sicurezza, borraccia e cappello.

Per la speciale visita guidata PAESAGGIO: ISTRUZIONI PER L’USO:

Iscritti FAI e residenti nel comune di Massa Lubrense: € 10,00

Adulti: € 15,00

Ragazzi (4-12 anni): €8,00

Bambini (0-3 anni): gratuito

Speciale Famiglie: (2 adulti e 2 ragazzi): € 28,00

Prenotazione obbligatoria nei giorni precedenti al numero: 335.8410253

COME ARRIVARE

GPS N 40° 34′ 38.14” E 14° 20′ 24.26”

In auto: Autostrada Napoli-Salerno, uscita Castellammare di Stabia.

Seguire indicazioni per la Penisola Sorrentina: da Meta proseguire per S’ Agata sui Due Golfi, poi Nerano.

In treno: da Napoli – circumvesuviana fino alla stazione di Sorrento, poi con circa un’ ora di percorrenza: autobus SITA, linea Sorrento – Marina del Cantone, fermata: Nerano.

CONTATTI

FAI – Baia di Ieranto

Massa Lubrense, Napoli

Tel: 335.8410253

Email: faiieranto@fondoambiente.i