Waki Meier 76enne da anni in vacanza a Positano ” è stato un colpo di fulmine un amore a prima vista”

Waki Meier una stupenda walkiria, che sembra incredibile abbia 76 anni, dalla Germania, in Baviera, originaria di Burg Vogelsang, da 40 anni dorme in una cabina in uno degli stabilimenti balneari di Fornillo a Positano, in Costiera Amalfitana. “Sono arrivata qui per caso nel 1974 – racconta Waki Meier -, stavo facendo una crociera in barca a vela in giro per l’Italia e fra Messina e Scilla mi ero scocciata, così sono scesa e con l’autostop sono arrivata a Salerno da dove ho preso un autobus per Amalfi, non mi era piaciuta e allora sono arrivata sino a Positano. Alla Sponda, appena la ho vista, ho avuto il colpo di fulmine, sono rimasta.”

Ormai sono anni che viene in Costiera Amalfitana per trascorrere le sue vacanze, ” è stato un amore a prima vista” dice, ” adesso in questo periodo mi sono spostata più a Fornillo che Positano, ma amo entrambe ugualmente”