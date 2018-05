Il Volley Meta under 16 alla Final Four Regionale di Volley a Sant’Agnello

Dopo circa 10 anni ritorna la Finale Regionale di Volley under 16 nella Penisola Sorrentina grazie alla società Volley Meta la quale, però, per mancanza di strutture idonee nella propria sede, è comunque riuscita ad organizzare tale evento in collaborazione con la società APD Carotenuto Volley di Sant’Agnello che ha messo a disposizione dei ragazzi del Volley Meta la propria tendostruttura. La squadra del Volley Meta, composta da Mariano Gargiulo, Antonino Russo, Vincenzo Latella, Fabio Luciano, Alessandro Denza, Vittorio Perrusio, Emanuele Iaccarino, Angelo Savarese, Simone Staiano, Claudio Cosenza, Gaetano Ruggiero, Flavio Aiello, Nello Mangone, Massimo Grieco e allenata da Marilù Cilento, vincendo tutte le partite nelle fasi iniziali del Campionato under 16, si è guadagnata lo scorso 16 gennaio il titolo di Campione Provinciale che le ha permesso di accedere alla Fase di Eccellenza Regionale. Anche in tale fase i ragazzi del Volley Meta non hanno deluso le aspettative qualificandosi primi nel loro girone ed ora disputeranno la Final Four Regionale che si svolgerà il 3-4 maggio a Sant’Agnello. Il giorno 3 maggio la semifinale vedrà protagonisti alle ore 17:00 l’Elisa Volley Pomigliano vs Pol. Gabbiano Procida e alle ore 19:00 il Volley Meta vs il Sigma Volleyball Aversa. Augurandoci di uscire vittoriosi in tale partita, le due squadre vincitrici si sfideranno il 4 maggio per il titolo di Campione Regionale e per accedere alle fasi nazionali. Vi invitiamo tutti a sostenere i nostri Ragazzi!

Ester Parlato