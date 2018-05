Ieri si è conclusa la Final Four Regionale di Volley u16 maschile presso la tendostruttura di Sant’Agnello che ha visto protagoniste le squadre Volley Meta, Gabbiano Procida, Sigma Aversa e Elisa Volley. Dopo la prima vittoria del Volley Meta su Sigma Aversa con un netto 3 set a 0, i ragazzi della squadra metese con prestazioni estremamente convincenti non hanno lasciato scampo agli avversari di Procida vincendo a pieno titolo la finale anch’essa con un netto 3 set a 0. Finale che ha aperto loro la strada per il titolo nazionale, infatti, i ragazzi del Volley Meta rappresenteranno la Campania nelle gare nazionali che si svolgeranno in Piemonte a fine mese.

Il Volley Meta ha ottenuto non solo il titolo di Campione Regionale u16 maschile ma alcuni suoi atleti hanno ricevuto il riconoscimento di miglior schiacciatore, miglior alzatore, miglior centrale e miglior giocatore.

Un grande ringraziamento a questi ragazzi e a tutti coloro che li hanno sostenuti per le forti emozioni e gioie che ci hanno fatto provare portando in alto non solo il nome della Campania ma soprattutto quello della loro squadra.

Ester Parlato