UNA VITA CONTROVENTO DI PASQUALE BUONARROTI

Sabato 22 Aprile nel salone Carlo di Leva all’Azienda Autonoma di Soggiorno a Sorrento è stato presentato il libro “ Una vita Controvento “ scritto dal Comandante Pasquale Buonarotti . L’evento è stato condotto con la consueta maestria da Antonino Siniscalchi , giornalista de “Il Mattino “ Al tavolo dei relatori hanno preso la parola l’Assessore alla cultura del Comune di Sorrento Maria Teresa De Angelis che ha portato il saluto dell’Amministrazione Comunale ,che ha patrocinato l’evento, ed ha parlato brevemente del libro. Quindi ha parlato l’Avv Nino Cuomo , memoria storica della penisola sorrentina che ha il libro del Comandante Buonarotti entrerà a far parte a pieno titolo dei testi importanti che raccontano la storia di Sorrento, a seguire ha parlato Laura Cuomo nota per il suo impegno civile con il suo movimento “La Grande Onda “ che con sensibilità tutta femminile ha saputo raccontare le emozioni che trasmette la lettura del libro ed ha letto alcuni passi salienti; quindi l’intervento del Comandante Rino Esposito che ha parlato del libro raccontandolo da un punto di vista del comandante di una nave , poi ha parlato il poeta sorrentino Gianni Terminiello che ha letto una sua poesia sul mare . Quindi è stato la volta dell’Editore, il Cavalier Peppe Barra , patron della casa editrice “Il Saggio “ che ha annunciato che il libro ha già vinto un premio letterario che si è tenuto in provincia di Salerno. Sono intervenuti per brevi commenti altre personalità presenti tra il pubblico e citiamo il Manager americano Mr. Alan Colletti , che è stato ,in passato manager del Comandante Buonarotti quando questi lavorava sulle navi americane e ha avuto parole di elogio sia per l’autore che per il libro . E’ stata la volta di un altro manager marittimo Mr. Carmelo Cundari il quale ha recitato una bellissima poesia in vernaco