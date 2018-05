Vincenzo De Luca, rivoluzione nella giunta Campana

Molto forti le parole di Vincenzo De Luca che vuole rialzare la regione Campania, ha asserito che c’è molto da lavorare per quanto riguarda la sicurezza e per questo verranno messe in pratica misure sempre più efficaci. Da lui definita una situazione di “grande emergenza”, sostiene che bisogna lavorare ed inquadrare un progetto volto all’educazione giovanile che ha come punti fondamentali: misure di prevenzione, di contrasto forte all’illegalità, di videosorveglianza. In più ribadisce che la sua giunta vuole essere un punto di riferimento per i cittadini in tutto e per tutto.

Si cambia tutto

Quella messa a punto da De Luca è stata una vera rivoluzione all’interno della sua giunta, cambiati molti assessori tra cui quelli con delega all’Urbanistica, al Bilancio, alle Attività produttive e alle Politiche per la sicurezza.

Presentando una novità assoluta, De Luca ha voluto sottolineare come la Regione abbia ottenuto ottimi risultati fino ad ora dal punto di vista della realizzazione delle cose messe in programma e concernente i progetti futuri. Inoltre sarà presentato il Programma per il Lavoro per la nostra regione che vuole essere una proposta chiave diretta a tutti i giovani. Continua De Luca: “Seguiremo il nostro stile, ovvero di rendere conto delle cose realizzate, dei fatti concreti, in un luogo in cui ci si perde spesso nella demagogia, nell’inconcludenza e nei disastri finanziari. In questa fattispecie concreta abbiamo rafforzato la nostra giunta mediante l’ingresso di personalità di grande competenza e prestigio.”