Vietri sul Mare, quanta immondizia: tra controlli assenti e inciviltà

Non è una bellissima situazione quella che stanno vivendo alcune zone di Vietri Sul Mare. Lo splendido comune della Costiera Amalfitana, in alcuni punti, è quasi invaso dall’immondizia. A lanciare l’allarme sono stati tanti cittadini che sono stufi di assistere ad uno spettacolo del genere, in un paese che è un vero e proprio gioiello.

In particolare, le zone più colpite sarebbero quelle di Marina di Vietri (foto di ieri mattina che sta girando sui social) e la zona delle Palazzine. Il problema principale, come denunciato dagli stessi abitanti, è quello dell’inciviltà altrui e dei mancati controlli in tal senso: spesso e volentieri vengono gettati rifiuti fuori orario e al di fuori dei giorni prestabiliti, cosicché rimangono in strada anche un paio di giorni. Siamo sicuri che il Comune si possa attivare per risolvere il problema.