Vietri sul Mare, i lavori per il vettore meccanico per la stazione ferroviaria continuano a far discutere

I lavori per la realizzazione del vettore meccanico a Vietri sul Mare continuano a far discutere: una nuova variante alle opere in corso potrebbero costare circa 165mila euro in più, rispetto all’iniziale finanziamento regionale, ottenuto quando alla guida di Palazzo Santa Lucia, c’era ancora Stefano Caldoro.

Questo è quanto scrive Andrea Pellegrino su Le Cronache di Salerno. Potrebbe tardare di qualche anno la consegna dell’ascensore che collega Piazza Matteotti alla stazione ferroviaria. I 165mila euro in questione potrebbero essere recuperati dall’alienazione del patrimonio immobiliare: gli ultimi accorgimenti di questa opera strategica, così definita dal sindaco Franco Benincasa (oggi sospeso) circa quattro anni fa all’inizio dei lavori, non saranno realizzati con l’aiuto della Regione Campania, bensì finanziato dai vietresi.

“Il primo regalo ai vietresi del vettore meccanico e l’ennesimo salasso perpetrato dall’amministrazione ai cittadini vietresi”, dice il consigliere d’opposizione Alessio Serritiello, che nutre forti dubbi anche sul futuro di questo impianto, visto che si dovrà trovare anche una soluzione per la gestione.