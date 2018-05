Vietri sul Mare, convocato il Consiglio Comunale per il giorno 22: si parlerà anche di esercizio finanziario 2017

Il Comune di Vietri sul Mare ha fatto sapere che è convocato Consiglio Comunale il giorno 22 Maggio 2018 con inizio alle ore 18.00, nell’Aula Consiliare, presso la Casa Comunale, in sessione ordinaria, in seduta pubblica, in prima convocazione prevedendo il prosieguo fino alle ore 2.00 del 23 Maggio 2018 ed eventuali riprese dei lavori dopo la sospensione, alle ore 18:00 del giorno 23 Maggio 2018,anche dopo la mezzanotte fino all’esaurimento degli argomenti per la trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente;

Approvazione verbali seduta precedente del 16/04/2018;

Interrogazioni;

Approvazione Rendiconto di Gestione esercizio finanziario 2017 e Relazione al Rendiconto di Gestione esercizio finanziario 2017 approvato con delibera di Giunta 48 del 16/04/2018;

Approvazione Regolamento Comunale per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

“Art. 56-bis del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni con L. n. 98/2013 e dell’art.10, comma 6 bis del D.L. 210/2015, convertito con L.21/2016, afferente il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, agli Enti territoriali dei beni immobili di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio. Bene di proprietà dello Stato oggetto di domanda di attribuzione, a titolo non oneroso, a favore del Comune di Vietri sul Mare”.