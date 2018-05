Vico Equense. Vuoi un passaggio? Si grazie! Ragazzina violentata

Ricordate il quartetto dei minorenni stabiesi che misero incinta una 12enne di Gragnano?Qualche giorno fa hanno colpito una 13enne di Vico Equense che si è presentata ai carabinieri e ha denunciato il tentativo di violenza di un ragazzo: un diciassettenne di Castellammare. Il giovane è già stato individuato e denunciato alla Procura per i minori. La ragazzina era arrivata a Castellammare con la Circumvesuviana da Vico Equense insieme con altre amiche per una passeggiata sul lungomare stabiese. Li ha conosciuto un ragazzo che si sarebbe offerto di accompagnarla a casa con il suo motorino. E così mollate le amiche la 13enne si è ritrovata nelle grinfie di un giovane orco. Sulla strada verso Vico Equense l’ha portata in un edificio abbandonato nei pressi delle Terme di Stabia e li ha cercato di violentarla. La ragazza sarebbe riuscita a fuggire e a chiamare i carabinieri con il telefonino. Ora si stanno cercando i riscontri e si stanno incrociando i dati dei cellulari e delle immagini del servizio di video sorveglianza pubblico per stabilire se quanto raccontato dalla ragazza corrisponde al vero.

È poco consigliabile accettare passaggi da sconosciuti, perché non si può mai sapere chi in realtà sia quella persona che tanto gentilmente ci ha fatto salire a bordo e quale siano le sue reali intenzioni nei nostri confronti.

Ogni tanto bisognerebbe rivalutare i vecchi consigli delle nonne “ Non prendere caramelle dagli sconosciuti”,

Più che le caramelle, dagli sconosciuti non dovremmo accettare le provocazioni.