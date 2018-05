Vico Equense: Savastano all’Alberghiero, grande successo con Positano news

Per tutti i vicani, Riconoscete questo posto ?

Bellissimo vero?

Il primo ha Duecento anni , e questo cinquecento: quante cose ci potrebbe raccontare ma non può…

Ma noi siamo stati fortunati perché a raccontarci una storia meravigliosa oggi presso l’Alberghiero di Vico Equense c’è stato Luigi Savastano.

Chi è Luigi savastano direte voi? Bene, è il nipote dell’omonimo Luigi Savastano un grande studioso, autore di opere fondamentali sui funghi, sugli agrumi, sulla cimatura della vite ma soprattuto scopritore della turbercolosi della vite avendo avuto contatti con Koch (scopritore della tubercolosi). Savastano, professore amatissimo, si dilettava a portare i suoi alunni a piedi al Faito e lui stesso a contribuito a rimboschire. Amico del Conte Giusso, ci ha lasciato in eredità i suoi studi, e veramente con lui possiamo dire di “essere formiche su spalle di giganti”.

Savastano ha coniugato nella natura arborea la scienza, l’arte, l’alimentazione e la comunicazione attraverso le opere che ci ha lasciato. Non potevamo non lasciare un segno di questo incontro: interrando piante varie tra cui un ulivo nel giardinetto antistante la scuola.

In seguito con il direttore del giornale "Positano news" Michele

c’è stata la consegna degli attestati di fine corso sperando che sia solo l’inizio di un percorso che è stato pieno di soddisfazioni sia per coloro che l hanno gestito sia per i fruitori.