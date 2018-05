Vico Equense. Sabato 26 maggio ore 17.30 riapre il Giardino della SS. Trinità e Paradiso in via San Ciro, come la scorsa estate, grazie all’aiuto e al contributo di tanti cittadini e dopo un’importante opera di pulizia e riqualificazione. All’inaugurazione ad opera della Fondazione FAST troverete animazione e giochi per i più piccoli.

Uno spazio per giocare e rilassarsi, con orto didattico, giostre, giochi e zona relax per adulti. A tutto questo, oltre tavoli e sedie, grande novità è anche l’albero della lettura, dove passando il sabato sera, lo vedete illuminato.

“Sono molto soddisfatto – dichiara il Presidente della Fondazione FAST, Giuseppe Alvino – di quello che è stato fatto nel giardino della SS Trinità e Paradiso. Grazie all’aiuto, alla disponibilità e al contributo di tanti amici e volontari, abbiamo realizzato un importante opera di pulizia e di risistemazione di tutta l’area.

Adesso il giardino è pronto nella sua migliore veste ad accogliere chiunque voglia frequentarlo dai più piccoli ai più grandi. In questo momento e per i mesi a venire è ancora più importante e fondamentale la partecipazione e il contributo di tutti per preservare e salvaguardare questo splendido piccolo polmone verde al centro di Vico Equense.

Vi aspettiamo – conclude – sabato 26 maggio alle ore 17.30 per trascorrere un pomeriggio di giochi e divertimento”.