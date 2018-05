Vico Equense. Preoccupazione per un pittbull libero in piazza. Multato il proprietario

Vico Equense. Un pittbull si aggirava incustodito nella piazza del paese, generando preoccupazione e timore tra la gente, essendo – come risaputo – una razza di cane potenzialmente aggressiva. La Polizia Municipale è riuscita ad individuare il proprietario, che è stato multato per incauta custodia di animali. Complimenti ai Vigili di Vico per l’intervento.