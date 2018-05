Vico Equense. Il Premio Capo d’Orlando 2018 a Venkatraman Ramakrishnan che sarà ospite d’onore

La Vico Equense. Sarà Venkatraman Ramakrishnan, premio Nobel per la chimica nel 2009, l’ospite d’onore della ventesima edizione del premio scientifico internazionale “Capo d’Orlando”, il riconoscimento, organizzato dal Museo Mineralogico Campano, che si avvale del patrocinio del Comune di Vico Equense, sarà attribuito nello storico Castello Giusso, venerdì 25 maggio, alle ore 18.

Nel corso della manifestazione, si alterneranno conferenze e interventi dei premiati delle varie sezioni. A ritirare le targhe d’argento raffiguranti un pesce fossile del cretaceo rinvenuto circa duecento anni fa a Capo d’Orlando, interverranno anche altre personalità.

Per la sezione dedicata alla “Divulgazione” sarà premiato Valerio Rossi Albertini, scienziato del CNR, il riconoscimento per la sezione “Management culturale” andrà invece a Massimo Osanna, direttore generale della Soprintendenza archeologica di Pompei. Per la “Comunicazione Multimediale” il premio sarà consegnato a Telmo Pievani dell’Università di Padova. Il riconoscimento per “Scienza e Industria” sarà ritirato da Catia Bastioli, Ceo di Novamont Spa.

La manifestazione sarà coordinata da Francesco Pinto, direttore del centro di produzione Rai di Napoli. Il Premio “Capo d’Orlando” è intitolato alla località di Vico Equense dove nel XIX secolo furono rinvenuti pesci fossili del cretaceo ora esposti in vari musei europei.