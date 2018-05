Vico Equense. Politiche sociali, “Ascolta i miei passi”, passeggiando per le strade della città

Vico Equense. L’associazione “Oltre il guscio”, con il patrocinio del Comune di Vico Equense e del CSV di Napoli, porta in Città il progetto di sensibilizzazione sull’autismo “Ascolta i miei passi” dell’associazione “L’Ortica” di Milano. L’obiettivo è di mettersi nei panni dell’altro, attraverso il semplice ascolto di racconti di vite vissute.

“Piccoli spunti – spiegano gli organizzatori – per superare il pregiudizio e cominciare a far capire altri punti di vista, che servano ad aiutare le persone con sindrome autistica e non solo”.

Sarà possibile ascoltare queste storie, domenica 27 maggio 2018, dalle ore 10.00 alle 13.00, con l’ausilio di lettori Mp3, passeggiando per le strade della città. Il gazebo sarà allestito nei pressi della Chiesa parrocchiale dei Santi Ciro e Giovanni in piazza Marconi.

Inoltre, grazie alla disponibilità delle dirigenti scolastiche Debora Adrianopoli e Alberta Maresca, le classi quinte dell’Istituto Comprensivo Costiero vivranno questa esperienza lunedì 28 maggio, mentre la prima e la seconda media dell’Istituto Comprensivo “Filippo Caulino” di Moiano, potranno udire queste storie il giorno successivo, martedì 29 maggio.

“Nonostante si parli sempre più spesso di inclusione e integrazione delle diversità, – spiega l’Assessore alle politiche sociali e vice sindaco, Franco Lombardi – permangono ancora nella nostra società pregiudizi e “barriere” che non permettono alle persone con disabilità di poter fruire pienamente dei diritti di cittadinanza e sentirsi parte integrante della comunità. Per questo è importante, che sul territorio si creino occasioni di sensibilizzazione”.