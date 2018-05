Vico Equense. Patierno, una storia senza fine

Una storia senza fine quella della zona di Antigliano (Patierno – Vico Equense ), sono sempre più grave le condizioni una perdita che dura da mesi e mesi: litri d’acqua sprecati, la notte la situazione peggiora e l’acqua scorre nel rivo con una pressione maggiore rispetto al giorno. L’acqua che scorre è potabile ed è chiaro che bisogna sostituire gran parte della condotta, molti sono stati i tentativi della Gori ma gli interventi effettuati non hanno risolto nulla. La strada risulta tutta tappezzata per colpa dei continui interventi della GORI. Le famiglie di questa località che vivono più hanno difficoltà nella quotidianità visto che l’acqua scorre al minimo, infatti i cittadini residenti in questa zona hanno denunciato alle Autorità il grave stato idrico. Inoltre da settimane il rivo d’Arco, come si può verificare dal ponticello che lo attraversa in loc. Antigliano, presenta un continuo scorrimento di liquami di chiara provenienza fognaria, che con il caldo generano odori nauseabondi, con grave pericolo per la salute pubblica.