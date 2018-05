Vico Equense. Solenni festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola, fondatore dell’Ordine dei Minimi e Patrono della Gente di Mare d’Italia, organizzati dai Frati Minimi del Convento di San Vito e dal Comitato festa.

“Carissimi fratelli e sorelle – dichiarano nel manifesto i Frati – cari figli e devoti del gran santo della carità, San Francesco di Paola! Gli annuali solenni festeggiamenti in onore del nostro speciale protettore, in questo anno in cui ricordiamo il 75° anniversario dalla proclamazione da parte del Venerabile Pio XII del nostro santo a Patrono della gente di mare d’italia (Breve Apostolico, 1943), sono occasione per noi per stringerci attorno al piedistallo della sua santità e, guardando al suo esempio, progredire “di bene in meglio” verso la santità, meta della vita di ogni cristiano.

«Quando il cuore ama Dio e il prossimo (cfr Mt 22,36-40), quando questo è la sua vera intenzione e non parole vuote, allora quel cuore è puro e può vedere Dio. Mantenere il cuore pulito da tutto ciò che sporca l’amore, questo è santità. » (Papa Francesco (Gaudete et exsultate n. 38).

Affidiamoci – concludono i Frati – al nostro celeste protettore, a lui chiediamo di intercedere per noi presso Dio. Padre San Francesco, glorioso santo della carità, custodisci la tua religiosa famiglia, e tutti i tuoi devoti”.

VENERDÌ 1 GIUGNO

XII Venerdi in onore di San Francesco

S. Francesco e la Famiglia

ore 19,00 S. Messa. Celebrazione del Venerdi in onore di S. Francesco.

Al temine: intronizzazione del venerato simulacro.

TRIDUO DI PREPARAZIONE

Annuncerà la Parola di Dio, parlandoci di San Francesco, il R.P. Domenico Crupi, Assistente Provinciale e Sacrista del Santuario di Paola.

MERCOLEDÌ 6 GIUGNO

Giornata del Terz’ordine dei Minimi

ore 8,30 Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine

ore 9,00 S. Messa

ore 18,00 Esposizione del SS. Sacramento. S. Rosario e Accoglienza della Reliquia del Dente di San Francesco, proveniente dal Santuario di Paola

ore 18,30 Canto dei Vespri e Benedizione Eucaristica

ore 19,00 Celebrazione Eucaristica animata dalla Fraternità del Terz’ordine dei Minimi di S. Vito. Professione di Colomba Savarese e ammissione all’anno del S. Noviziato.

GIOVEDÌ 7 GIUGNO

Giornata della Gioventù Minima

ore 8,30 Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine

ore 9,00 S. Messa.

ore 18,30 Canto dei Vespri e Benedizione Eucaristica

ore 19,00 Celebrazione Eucaristica animata dalla Gioventù Minima. I giovani della Gi.M. rinnoveranno la promessa.

ore 20,00 Serata di animazione per ragazzi e giovani nel Chiostro del Convento

VENERDÌ 8 GIUGNO

XIII Venerdi in onore di San Francesco

La perseveranza di San Francesco.

Giornata di preghiera per i malati e sofferenti

ore 8,30 Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine

ore 9,00 S. Messa. Invocazione dei Tredici Venerdì. Durante la mattinata, visita agli ammalati della nostra comunità.

ore 18,00 Esposizione del SS. Sacramento. S. Rosario

ore 18,30 Canto dei Vespri

ore 19,00 Celebrazione Eucaristica e celebrazione del Venerdi in onore di San Francesco. Preghiera per i malati e sofferenti. Benedizione Eucaristica.

SABATO 9 GIUGNO

Festa del Patronato di S. Francesco sulla gente di mare nel 75° della proclamazione da parte di Pio XII

ore 8,30 Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine

ore 9,00 S. Messa.

ore 18,00 Raduno dei fedeli nella piazza antistante il Comune. Corteo verso la Marina di Vico per Via Colombo e Piazzetta Chiaromonte

ore 19,00 Solenne Celebrazione Eucaristica animata dalla Corale dell’Oratorio diretta da Ciro Acone. Processione via mare, lancio della corona ai caduti in mare e Preghiera dei Marittimi al Santo Patrono. A seguire i Ristoratori della Marina di Vico

proporranno degustazioni di piatti tipici. La serata sarà allietata dall’esecuzione di canzoni della tradizione napoletana.

DOMENICA 10 GIUGNO

Festa di S. Francesco

SS. Messe ore 8,00 e 9,00

Benedizione e distribuzione dei tradizionali “Tortani” di San Francesco

ore 10,00 Giro bandistico per le vie della contrada

ore 11,00 Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.mo Mons. Angelo Castellano, Parroco di San Marco Evangelista in Seiano (Vico Equense), con la partecipazione delle Autorità civili e militari. La celebrazione sarà animata dalla Corale “San Francesco” di Massa Lubrense.

Al termine: omaggio floreale al monumento di San Francesco.

ore 18,00 Processione con il venerato simulacro

per le seguenti vie:

Via San Vito, Via Raffaele Bosco, Piazzetta Paola, Via Vecchia Bonea, Largo Don Pinuzzo, Congrega Maria SS.ma del Rosario, Chiesa Parrocchiale S. Giovanni Evangelista.

Nella Chiesa Parrocchiale: S. Messa presieduta dal Parroco, il Rev.mo Don Antonino Lazzazzara.

La processione riprende per: Via Raffaele Bosco, Via Vecchia Bonea, Via Madonnelle, Chiesa S. Maria della Salute, Via Raffaele Bosco, Via Antonio Asturi, Via Le Pietre, Chiesa S.M. Assunta, Via le Pietre, Chiesa di S. Vito.

Rientro in Chiesa: canto del “Te Deum” e Benedizione

GIOVEDÌ 15 GIUGNO

Solennità di San Vito martire, Titolare della Chiesa

ore 19,00 Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal R. P. Eldieu Muluba, novello Sacerdote dell’Ordine dei Minimi. Momento di festa a conclusione dei festeggiamenti.

L’addobbo serico sarà curato dalla ditta “Cimmino”.

La Processione sarà animata dalla Banda “Città di Sorrento”.

Le celebrazioni saranno animate dalla Fraternità del Terz’ordine dei Minimi, dalla Gi.M. e dall’Oratorio di San Vito, dai Ministranti e dalla corale diretta da Ciro Acone.

La comunità dei Padri Minimi nella persona del rettore della chiesa conventuale di San Vito, padre Federico Maria Rubino o.m., del superiore del convento, padre Mario D’Auria o.m. e gli altri Frati del Convento, invita tutta la cittadinanza a partecipare ai festeggiamenti in onore del santo paolano che continua a proteggere la nostra cittadina ed a benedire la nostra gente.