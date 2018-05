Vico Equense oggi sposi auguri a Giuseppe e Brigida

Oggi sposi. Festa grande questa mattina a Moiano di Vico Equense per il matrimonio di Giuseppe Maresca e Brigida Trombetta. Un percorso insieme che dura anni in quel di Moiano, con una carriera costellata di successi dallo studio al lavoro entrambi laureati e Professori. Giuseppe insegna a Sorrento alla Vittorio Veneto e Brigida ancora per poco al nord. A festeggiarli parenti e amici che li hanno circondati di affetto e di auguri gli stessi auguri che gli fa positanonews di tanta felicità