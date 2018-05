È qui la Festa, è a Vico ed è riservata a…tutti quelli che intendono parteciparvi. L’appuntamento va fissato in agenda: il 3 giugno inizierà Festa a Vico e, come di consueto, ad aprire la sedicesima edizione della manifestazione ideata e curata da Gennaro Esposito, chef due stelle Michelin della Torre del Saracino a Seiano, sarà la Repubblica del Cibo. Un appuntamento ormai tradizionale per appassionati del settore, turisti enogastronomici e per coloro che desiderano gustarsi, è proprio il caso di dirlo, una domenica in Costiera.

Quelli che…la Repubblica del Cibo sono festaioli, divertenti e divertiti, curiosi, affamati di novità ed a caccia del piatto da scoprire che gli resterà nel cuore fino alla prossima Festa a Vico.

“È davvero un evento del quale vado orgoglioso – racconta Gennaro Esposito – perché coinvolge per intero il centro del mio paese, Vico Equense, ma anche perché me lo fa scoprire ogni anno diverso e sempre più bello. Vedere come i miei concittadini si apprestano ad ospitare chi arriva per la Repubblica del Cibo, scorgere come vengono addobbate le botteghe, i negozi ed i giardini per permettere agli chef di cucinare le loro prelibatezze tra la folla, è motivo di soddisfazione. I numeri, poi, sono lì a testimoniare quanto il pubblico apprezzi la “nostra” Repubblica”.

Lo scorso anno, infatti, furono circa 15.000 le presenze per le strade di Vico e per tutte le serate 215.000 euro di fondi raccolti. Anche per questa ragione è meglio anticipare un po’ l’arrivo nella città apripista della costiera sorrentina rispetto allo “start” della Festa, previsto per le 19.30.

Saranno coinvolti circa 200 tra chef e interpreti dello street food oltre a numerose aziende vinicole provenienti da tutta Italia. “Siamo felici di patrocinare la Festa – afferma il sindaco di Vico, Andrea Buonocore – perché questo evento ha permesso nel corso degli anni alla nostra cittadina di ritagliarsi uno spazio importante a livello nazionale nel mondo gastronomico. Il turismo qui vive anche di manifestazioni del genere che confermano Vico come emblema del buon gusto”.

Alla Repubblica del Cibo si potrà partecipare attraverso una donazione di 20 euro ai banchetti delle sei Onlus selezionate per questa edizione della Festa. Il tagliando darà la possibilità di assaggiare cinque pietanze (più acqua e caffè) oppure quattro pietanze e gustare un calice di vino (più acqua e caffè).

Per prendere parte alla Repubblica del Cibo è possibile effettuare le donazioni in prevendita oppure nei punti allestiti a Vico, già dal primo pomeriggio di domenica 3 giugno, dalle seguenti Istituzioni ed Onlus: Istituto Comprensivo Costiero Vico Equense (QUI il progetto), Parrocchia Santi Ciro e Giovanni di Vico Equense (ha come progetto il recupero della tela dell’annunciazione che copriva tutta la soffitta della navata dell’ex Cattedrale. Costo 35.000 € per il restauro), ALTS (Associazione Lotta Tumori al Seno), Fondazione Pro, Noi con Voi per le Mici e Sos Sostenitori Santobono.

N.B. Le due associazioni vicane raccoglieranno le donazioni solo in occasione della Repubblica del Cibo.

“Manima” sarà proprio il titolo di Festa a Vico 2018 che proporrà una vera e propria svolta rispetto al suo format tradizionale. Da lunedì 4 giugno, infatti, sarà inaugurata al Moon Valley “soSTAnza”, la “piazza degli artigiani” che metterà a confronto chef stellati ed artigiani del gusto per passare in un attimo…”Dalla Terra alle Stelle”. Gennarino Esposito ha pensato ad un itinerario imperdibile per gli esperti del settore che potranno compiere un viaggio attraverso i sapori più reconditi ma più autentici della cucina italiana, riscoprendo materie prime dimenticate o semplicemente sottovalutate. In pratica, “soSTANza” sarà un distillato della produzione di qualità italiana. Di conseguenza, “Dalla Terra alle Stelle” sarà il filo conduttore del talk che, riprendendo il tema delle “Mani Amiche” dell’edizione 2005, vedrà alcuni prestigiosi chef stellati raccontare – sia lunedì che martedì – quali sono i prodotti che rendono poi speciali le creazioni dei maestri della cucina.

PROGRAMMA

Festa a Vico 2018 confermerà comunque i suoi appuntamenti tradizionali a partire dalla “Repubblica del Cibo” di domenica 3 giugno che animerà il centro storico di Vico Equense con gli chef intenti a cucinare nelle strade, nelle botteghe e nei giardini del paese “apripista” della costiera sorrentina. Appuntamento aperto a tutti e incasso ovviamente raccolto dalle Onlus selezionate per questa edizione che, come detto, sarà ricca di novità.

La prima è la cena che vedrà salire in cattedra circa 50 chef stellati per “I Professori all’Univesità”, l’evento ideato per festeggiare i 50 anni dell’Università della Pizza. Lunedì 4 giugno ci sarà invece la consueta “Cena delle Stelle” nella location di “Gigino – l’Università della Pizza”, ormai appuntamento glamour imprescindibile con gli chef pluristellati, ospiti di Gennarino, che renderanno indimenticabile la serata di circa 200 ospiti grazie alle loro prodezze culinarie.

Martedì 5 giugno, infine, si cambia ancora perché – come tradizione – a pranzo alla Torre del Saracino andrà in scena “Una promessa è una promessa” con all’opera alcuni giovani chef tra i più promettenti del panorama nazionale mentre per cena è in programma il “Cammino di Seiano”. Nella location mozzafiato della Marina di Aequa ci si potrà fermare in numerose “stazioni” dove poter trovare ristoro assaggiando lo street food di alcuni degli chef più importanti del nostro panorama. A chiudere, presso il complesso Le Axidie, solita tempesta di dolcezza con la “Dessert Storm”, a cura di oltre 20 chef pasticcieri tra i migliori della ristorazione italiana.

Festa a Vico 2018 è la sedicesima edizione dell’evento che lo chef Gennarino Esposito ha ideato nel 2003 per far incontrare cuochi emergenti ed affermati nella splendida location di Vico Equense. Nel corso degli anni la manifestazione si è evoluta, quasi trasformata, diventando ormai un appuntamento fisso per gli amanti del food e non solo. Per tre giorni la cittadina apripista della costiera sorrentina diventa una “cucina a cielo aperto” perché la festa coinvolge tutto e tutti (ben 100 esercizi commerciali ma anche portoni e giardini che vengono aperti per l’occasione). Vico viene letteralmente invasa da appassionati del genere e semplici turisti. Dinanzi alle botteghe artigiane, ai negozi, alle edicole o alle farmacie si raccoglie una incredibile folla di curiosi per assaggiare i piatti preparati al momento dagli chef ospiti di Gennarino, che a loro volta fanno ormai a gara per partecipare a questa kermesse di tre giorni che spazia dalla popolare “Repubblica del cibo” fino all’appuntamento glamour della “Cena delle Stelle”. Da Vico sono passati innumerevoli chef tra i più importanti del panorama nazionale ed internazionale.