Vico Equense. Lunedì sospensione dell’erogazione idrica

Vico Equense. La Gori fa sapere che lunedì prossimo, 7 maggio 2018, è prevista la sospensione dell’erogazione idrica in alcune zone della città per consentire ai tecnici e agli operai dell’azienda l’esecuzione di una serie di lavori già in programma sulla rete dell’acqua potabile.

I rubinetti resteranno a secco dalle ore 9.00 alle ore 16.00. In particolare, stando alla comunicazione diffusa dagli uffici della Gori, le zone interessate dal disservizio saranno quelle di via Badessa, via Veterina, via Mirto, via Grottelle, via Buonocore, via Monte Tuoro e via Lavinola.