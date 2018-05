Vico Equense. L’Istituto Comprensivo “Filippo Caulino”, dal 13 al 19 maggio, ospita il secondo meeting transnazionale Progetto Erasmus+ “Rithm is life, it helps you survive”. Fedele alla sua vocazione internazionale, l’istituto di Moiano si distingue, ancora una volta, per l’attenzione che rivolge alla crescita umana e professionale dei propri studenti, attraverso la partecipazione a progetti europei di grande spessore, il cui obiettivo principale è quello di valorizzare l’aspetto pratico di quanto appreso a livello teorico.

Accogliendo le più recenti raccomandazioni dell’U.E., gli studenti sono chiamati a tradurre nella pratica tutti gli insegnamenti teorici appresi per essere cittadini adulti capaci, indipendenti e realizzati. Il progetto, la cui lingua veicolare è l’inglese, attraverso le mobilità degli studenti vicani in Ungheria, Grecia e Turchia, ha come fine anche quello di sviluppare un senso di appartenenza all’Europa, tramite la conoscenza diretta di usi, costumi e tradizioni dei paesi ospitanti, nonché lo scambio di buone pratiche e la creazione di legami di amicizia e collaborazione tra i giovani studenti.

Il meeting avrà come argomento la musica, posta al centro del progetto per la sua capacità di coinvolgere e motivare gli studenti. I ragazzi ed i bambini che compongono la delegazione Erasmus sono ospitati presso le famiglie per conoscere direttamente la realtà italiana.

Oggi pomeriggio, presso la sala consiliare del Comune di Vico Equense, le delegazioni di docenti e alunni provenienti dai paesi partner di Jaszberény (Uungheria), Serres (Grecia) e Istanbul (Turchia), aderenti al progetto, sono state calorosamente accolte, per un saluto istituzionale, dal Sindaco Andrea Buonocore, dal Vice Sindaco Franco Lombardi e dalla dirigente scolastica Alberta Maresca.

“Favorisce lo scambio – ha detto il Sindaco Buonocore – di buone pratiche, tra le diverse scuole europee”. Il Primo cittadino ha voluto sottolineare l’importanza della dimensione europea per i giovani quali veri e consapevoli cittadini d’Europa del futuro.

“La stessa esperienza – spiega la dirigente scolastica Alberta Maresca – è già stata vissuta dai nostri studenti a Serres, dove la delegazione italiana è stata ospite dal 25 febbraio al 3 marzo, accolta con calore ed affetto dalla comunità scolastica e dalle famiglie ospitanti. In Grecia gli studenti della Caulino hanno condiviso laboratori di ICT, svolto una web competition e scelto il logo del progetto”.

Nei prossimi giorni, gli ospiti avranno modo di visitare il territorio e di lavorare al progetto attraverso una serie di significative attività, fornendo la possibilità agli studenti e docenti italiani di collaborare, apprendere e scambiare idee con i propri omologhi provenienti dal resto d’Europa.