VICO EQUENSE. LA RASSEGNA TEATRALE PITTURA FRESCA ALLA 19^ EDIZIONE

Tra le tante manifestazioni promosse dall’Associazione Culturale Teatro Mio vi è “Pittura Fresca”, giunta quest’anno alla 19^ edizione, che riveste un’importanza particolare per gli studenti.

“Pittura Fresca” è una rassegna nazionale riservata agli studenti e alunni di ogni ordine e grado, monitorata dall’ A.G.I.T.A., uno tra i maggiori organismi che si interessano dell’attività teatrale nelle scuole e patrocinata dalla UILT e da Città di Vico Equense.

Da quest’anno promotore speciale della manifestazione sarà l’Istituto Comprensivo Costiero.

Studenti e alunni, a partire dal 21 maggio, presenteranno il loro spettacoli, frutto dei laboratori teatrali attivati nelle loro Scuole. Gli spettacoli si terranno di mattina presso TEATRO MIO due al giorno per tuta la settimana, mentre di pomeriggio i ragazzi “attori” divisi in due gruppi parteciperanno ad uno short stage, guidato da operatori esterni, sull’improvvisazione e il cui risultato sarà presentato ai compagni dell’altro gruppo. Tra la mattina e il pomeriggio, ci sarà un break durante il quale i partecipanti si recheranno al famoso ristorante “Pizza a metro” per gustare la famosa pietanza.

Così ne parla il Direttore Artistico Bruno Alvino: “…..in tutti questi anni abbiamo creato e sviluppato un’idea di rassegna che ha visto il territorio come interlocutore ideale, la scuola come partner istituzionale, non solo per un discorso di coinvolgimento, ma soprattutto in un’ottica di educazione al “…vedere e fare teatro”

I punti di forza di Pittura Fresca sono la creazione di momenti di incontro/confronto e di scambio tra le scuole partecipanti(provenienti da tutta l’Italia, nonché momenti di aggregazione con attività laboratoriali.

Pensiamo che questa piccola cellula utopica di educazione al teatro possa essere veramente una esperienza formativa che dia i suoi frutti nella vita degli adolescenti.

Ecco le scuole in gara per quest’anno: I.C. “G. Palatucci” – Campagna (SA); “Foriarte” Lab. – Sala Consilina (SA); “La Ribalta”– Castellammare di Stabia (NA); “Colpi di Scena” Lab – Gravina in Puglia(BA); I.C. “Costiero” – Vico Equense (NA) ; I.C. “M.Troisi” – San Giorgio a Cremano (NA); I.C. “San Giovanni Bosco” – Gravina in Puglia (BA); I.C. “Silvio Pellico” – Lettere (NA).

Nella serata di premiazione saranno assegnati i riconoscimenti anche agli studenti che nell’anno hanno partecipato al concorso “ …questo l’ho scritto io”, altra bella novità di Teatro Mio cha ha istituito da due anni questo premio per stimolare la riflessione e il senso critico di tutti gli studenti che assistono agli spettacoli della Compagnia Stabile Teatro Mio.