Vico Equense per la professoressa salvata ci scrive il fratello. Vi siete mai chiesti come mai con un vicinato così folto siano venuti da Torre?

Vico Equense, Penisola Sorrentina. Riceviamo e pubblichiamo . Poco fa ho ascoltato la professoressa salvata dai suoi alunni, belle storia vero?

Una domanda non Vi sieste posti, con un Vicinato così folto perché sono dovuti arrivare da Torre a salvarla? Senza nulla togliere al gesto dei colleghi ed alunni della Prof. Conosco la professionalita’ sua e dei suoi collaboratori e sono certo che oltre a quello che è stato trasmesso siate venuti a conoscenza anche di altro mettendo in evidenza solo il gesto degli alunni.

Voglio sperare nella Vostra buona fede.

Paolo Russo, fratello della Prof, che vive a 150 Km di distanza e con due figli che la Prof a stento conosce.

La risposta della redazione

Ci sono alcune notizie “virali” riportate da tutti , e non parlo di social, ma di testate giornalistiche regolarmente registrate in tribunale. A un veloce riscontro la veridicità della notizia era questa. Di fronte ad altre emergenze, incidenti stradali con morti, lo stupro a Meta, persone licenziate, e le continue notizie che arrivano in redazione, circa 200 al giorno, ma a Repubblica ne arrivano 200 mila, non sempre i giornali ritengono opportuno approfondire tutto, la notizia non era il perchè o il per come, ma il fatto che degli studenti si fossero preoccupati della professoressa. Non abbiamo il numero di cellulare della professoressa, ne il fratello è andato oltre nella spiegazione. Se ci mandate una mail considerando che non siamo i padreterni e non possiamo sapere tutto la pubblichiamo con i dovuti particolari. Sia quel che sia è stato un bel gesto. Grazie e buon lavoro

direttore@positanonews.it