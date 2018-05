Vico Equense: per la professoressa aiutata anche un telefono salvavita

Gli studenti-eroi della Va A dell’Istituto Vesuvus-Cesaro di Torre Annunziata, continuano ad incantare con il loro altruismo. I ragazzi che hanno salvato la docente disabile di Vico Equense, si sono offerti di acquistare un telefono per la loro amata prof.

Nelle scorse settimane sono stati loro ad insospettirsi dell’assenza della professoressa, sempre precisa e presente alle lezioni, allertando il personale docente e recandosi presso la casa della donna, che era rimasta bloccata a terra per 48 ore, a causa di un malore. Grazie agli studenti è stata poi attivata la macchina dei soccorsi.

Ieri i ragazzi hanno poi tenuto una manifestazione all’interno dell’Istituto, in occasione dell’avversario della morte di Giovanni Falcone, lanciando appelli contro il bullismo e messaggi di solidarietà a chi è più debole: i ragazzi non si considerano degli eroi, ma sentono di diventare un esempio per gli altri, migliorando la nostra realtà e le nostre vite.