Oggi vogliamo parlarvi di “Villa Della Porta”, probabilmente, anzi sicuramente, una delle più affascinanti location del sud Italia. Un luogo magico che nasce a Pacognano, a Vico Equense, proprio nel cuore della Penisola Sorrentina. Una location che sembra esser sospesa tra sogno e realtà: nella pace della natura si viene catturati dall’eleganza della struttura rinascimentale.

Uno posto da incanto che funge da albergo di lusso, con ben 12 camere, e soprattutto un ristorante fenomenale che sorge nella storica dimora del ‘500 e prende il nome de “il Cenacolo”. Un ristorante che sta continuando a fare incetta di premi e riconoscimenti da due anni a questa parte.

Villa della Porta è un posto chic, elegante, ben curato, ma al contempo offre la possibilità di stare a contatto con la natura, visto che è letteralmente invaso dal verde. Camere matrimoniali che regalano un’atmosfera romantica al massimo, con terrazzini privati ed un panorama mozzafiato del Golfo di Napoli e tutte le comodità che si possono ricercare (presente anche il Wifi). Spettacolare anche il lounge bar in prossimità della piscina, un qualcosa di unico…

Un posto del genere non poteva che ospitare un ristorante di grandissimo livello. Il tutto grazie, in particolar modo, al lavoro eccezionale dello chef Luigi Malafronte, docente all’alberghiero e vero e proprio artista delle decorazioni che grazie alla sua creatività è ormai diventato la punta di diamante, non solo della Costiera Sorrentina.

Questa volta lo chef ci ha deliziati con un menù davvero particolare: spettacolare la girandola di spigola ripiena di Primizie, fantastico il polipetto affogato con crema di patate alla liquirizia e assolutamente memorabili i fantastici dolci. Pura magia…

Per contatti:

Via S.Bernardino,1 Vico Equense (NA)

E-mail‎: villadellaporta@gmail.com

Tel. 081 802 83 31